Homem que agrediu bebé e militar da GNR sai em liberdade com apresentações semanais

Uma outra fonte ligada ao processo disse à agência Lusa que o homem, já conotado com anteriores atos de violência e consumo de substâncias estupefacientes, ficou também obrigado a acompanhamento psiquiátrico e a tratamento para a dependência de álcool e drogas.

De acordo com a fonte da GNR, o homem, de 39 anos, que também terá agredido a própria mãe, ficou sujeito a Termo de Identidade e Residência (TIR) e proibido de se aproximar a menos de 300 metros das vítimas, por decisão de um Juiz de Instrução Criminal (JIC) do Tribunal de Loures, onde foi ouvido em primeiro interrogatório judicial.

O homem detido na madrugada de quarta-feira por agressão a uma criança de dois anos e a uma militar da GNR no Cadaval ficou esta sexta-feira sujeito a apresentações semanais e impedido de contactar as vítimas , segundo fonte da corporação.

O suspeito, de 39 anos, está detido no posto da GN(...)

O caso ocorreu na madrugada de quarta-feira (noite de passagem do ano), quando uma militar da GNR foi agredida quando foi chamada a uma ocorrência de violência doméstica no Cadaval, concelho do distrito de Lisboa, em que foi espancada uma criança de dois anos, disse então à Lusa fonte da corporação.

Na ocorrência foi também agredida uma mulher de 64 anos, alegadamente mãe do agressor, que foi encaminhada, juntamente com a militar da GNR, para o Hospital de Torres Vedras. Ambas tiveram alta no mesmo dia.

Agressor sob o efeito de álcool e drogas

Fonte policial disse à agência Lusa na quarta-feira que a equipa da GNR foi alertada pela mãe da criança para uma situação de violência doméstica durante uma celebração de passagem de ano.