Homem morre em rixa na Alta de Lisboa, criança sofre ferimentos

Um homem com cerca de 30 anos morreu esta quinta-feira à noite numa rixa ocorrida no Bairro da Ameixoeira, na Alta de Lisboa, confirma a Renascença junto de uma fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A vítima foi esfaqueada até à morte e uma criança de três anos sofreu ferimentos.

Ao contrário do que foi avançado inicialmente, o suspeito ainda não foi detido pela PSP.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso.

As causas da rixa ainda não são conhecidas.

