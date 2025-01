Funeral do bombeiro que morreu em acidente realiza-se domingo em Odemira

O funeral do bombeiro que morreu na sequência do despiste do veículo de combate a incêndios da corporação de Odemira, no distrito de Beja, realiza-se no domingo naquele concelho alentejano.

Através de uma publicação na sua conta da rede social Facebook, os Bombeiros de Odemira informam que o corpo do bombeiro Dinis Conceição chega no sábado, cerca das 17h00, ao Salão Nobre do Quartel da corporação, onde ficará em câmara ardente.

As cerimónias religiosas terão início no domingo, às 13h30, naquela espaço, seguindo-se o cortejo fúnebre para o cemitério de Boavista dos Pinheiros, no concelho de Odemira, adiantou a corporação.

Dinis Conceição, de 38 anos, foi um dos cinco bombeiros feridos neste acidente e estava internado no Hospital de São José, em Lisboa, mas acabou por falecer esta terça-feira, segundo o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros de Odemira, António Camilo.