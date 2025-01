Fim de semana com chuva. Começa no Norte e deve estender-se a todo o país

O primeiro fim de semana do ano deve trazer chuva e uma pequena subida da temperatura, em especial da mínima.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta sexta-feira o céu deve apresentar-se muito nublado ou encoberto na região Norte que deverá contar também com períodos de chuva, que poderá estender-se à região Centro.

O vento deverá ser fraco a moderado do quadrante sul, soprando por vezes forte nas terras altas das regiões Norte e Centro.

As previsões apontam ainda para a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal no interior da região Sul, formação de geada em alguns locais do interior e subida de temperatura no Norte e Centro, e pequena subida da temperatura mínima, em especial no Nordeste Transmontano.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 8ºC, em Bragança e na Guarda, e os 18ºC, em Aveiro e Leiria, e as temperaturas mínimas entre os 0º C, na Guarda, e os 11ºC, em Coimbra.

Nos Açores, o grupo Central (ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) está sob aviso amarelo, devido à previsão de “precipitação pontualmente forte”, até às 8h00 desta sexta-feira, e o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) até às 14h00 locais.

No sábado, as previsões da meteorologia apontam para períodos de chuva fraca no Minho e Douro Litoral, aumentando de frequência e intensidade a partir da tarde, e estendendo-se gradualmente às restantes regiões.

Para domingo, prevê-se céu muito nublado, com abertas a partir da tarde, gradualmente de Norte para Sul e períodos de chuva, por vezes forte, passando gradualmente a regime de aguaceiros a partir da tarde, que poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo no final do dia, e de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela.

O IPMA aponta ainda para a possibilidade de ocorrência de trovoadas e pequena subida da temperatura mínima.