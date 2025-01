Estação Ferroviária de Coimbra encerra a partir do dia 12

A Estação Ferroviária de Coimbra vai ser encerrada a partir do dia 12 para que possam prosseguir as obras de conversão do canal ferroviário para a solução Metrobus, informou esta sexta-feira a Metro Mondego.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Metro Mondego indicou que a supressão das ligações à Estação de Coimbra irá ocorrer logo após a saída do comboio que parte às 00h20 do dia 12.

"Com a construção do Sistema de Mobilidade do Mondego será desativada definitivamente a ligação ferroviária entre as estações de Coimbra B e Coimbra (também conhecida por Estação Nova)", acrescentou.

A partir desse dia e até à entrada em funcionamento do troço do Sistema de Mobilidade do Mondego, que ligará a Portagem a Coimbra B, a Metro Mondego assegurará um sistema de transbordo rodoviário entre as duas estações.

"Este sistema, que será gratuito para os passageiros da CP, terá uma paragem junto a cada Estação, nos locais que estarão devidamente sinalizados".

De acordo com a Metro Mondego, os autocarros que vão assegurar este serviço estarão devidamente identificados e haverá pessoal de apoio para assegurar o encaminhamento dos passageiros.

"A frequência prevista é de 12 autocarros por hora, nos períodos de ponta, diminuindo um pouco fora destes períodos, ficando assegurada a ligação a todos os comboios que atualmente chegam (ou partem) da Estação de Coimbra e que passarão a ter como término a estação de Coimbra B".

As obras deste troço do Sistema de Mobilidade do Mondego, a cargo da Infraestruturas de Portugal, "deverão estar concluídas no final de 2025, permitindo que o metrobus efetue, a partir dessa data, a ligação entre a Portagem e Coimbra B".