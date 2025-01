Detido suspeito de esfaquear homem e ferir uma criança em Lisboa

O suspeito do esfaqueamento de um homem de cerca de 30 anos, que acabou por morrer, na quinta-feira à noite, em Lisboa, foi detido, disse esta sexta-feira à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

"Em resultado de uma altercação, um homem com cerca de 30 anos foi esfaqueado em várias zonas do corpo na via pública, tendo o óbito sido declarado no local. Durante o incidente uma criança de 3 anos ficou ferida numa mão", adiantou a mesma fonte.

O alerta para o incidente, que ocorreu na Rua João Amaral, na Ameixoeira, foi dado às 21h07, tendo o suspeito sido intercetado e detido posteriormente.

O homem deverá ser presente esta sexta-feira a tribunal.

Fonte do Cometlis adiantou que a investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária.