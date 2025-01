Ativado "alerta laranja" devido a dificuldades no Hospital de Loures

O diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), António Gandra D"Almeida, reconheceu hoje, em declarações aos jornalistas, dificuldades na capacidade de resposta do Beatriz Ângelo, considerando que o hospital de Loures está subdimensionado face à população abrangida.

A ULS Loures-Odivelas salienta "a elevada procura" pela urgência do Hospital Beatriz Ângelo, com 78% dos atendimentos em dezembro a serem triados como urgentes, tendo as infeções respiratórias assumido "um peso significativo".

Em comunicado, a ULS refere que o alerta se manterá pelo menos até 13 de janeiro e implica atribuir "mais médicos ao serviço de urgência geral" e aumentar a "capacidade para internamento com a contratualização de soluções externas para acolhimento de utentes com alta clínica e situações de doença aguda (sem critério para internamento hospitalar)".

A Unidade Local de Saúde (ULS) Loures-Odivelas ativou esta sexta-feira o alerta laranja do plano de contingência sazonal, o segundo mais grave, devido aos "constrangimentos verificados" na urgência do Hospital Beatriz Ângelo.

O Hospital Beatriz Ângelo tem registado elevados tempos de espera nas urgências, sendo que esta sexta-feira de manhã chegaram às 17 horas.

Ao princípio da tarde, cerca das 14h00, os utentes com pulseira amarela (urgente) tinham pela frente um tempo de espera médio de 12 horas e 58 minutos e os doentes com pulseira laranja (muito urgente) tinham de aguardar uma hora e 18 minutos.

Reconhecendo as dificuldades do hospital, Gandra D"Almeida sublinhou que a unidade "tem tentado dar uma resposta adequada apesar da exigência muito grande que existe" na área geográfica que serve.

No final do ano, a Câmara Municipal de Sintra entregou o edifício do novo Hospital de Sintra ao SNS, que irá beneficiar 400 mil utentes e que o diretor-executivo do SNS antecipa possa aliviar a pressão sobre o Beatriz Ângelo.