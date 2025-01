Abertura do ano judicial adiada para 13 de janeiro

A data de abertura do ano judicial foi adiada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou o Supremo Tribunal de Justiça à Renascença, esta sexta-feira.

O adiamento é motivado pela presença de Marcelo no funeral do antigo Presidente dos Estados Unidos da América Jimmy Carter, que faleceu no dia 29 de dezembro.

A sessão solene que dá início ao ano judicial conta ainda com intervenções da ministra da Justiça, Procurador-Geral da República, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura, bastonária da Ordem dos Advogados e passa do dia 9 para o dia 13 deste mês.