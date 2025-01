Quatro distritos sob aviso laranja até ao meio-dia devido ao nevoeiro

Os distritos de Bragança, Guarda, Viseu e Vila Real estão sob o aviso laranja até às 12h00, devido ao nevoeiro persistente, “em especial em zonas de vale, com formação de sincelo”.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), sincelo é um fenómeno meteorológico que resulta da congelação de nevoeiro, dando origem a “depósitos de gelo, constituídos por grãos mais ou menos separados por bolhas de ar, às vezes com ramificações cristalinas”.

Para esta quinta-feira, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado e possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no Minho, em especial a partir do final da tarde.

O vento será em geral fraco do quadrante sul, tornando-se moderado no Minho e nas terras altas a partir do final da tarde.

As previsões apontam ainda para neblina ou nevoeiro matinal, em especial no Nordeste Transmontano e Beira Alta, onde poderá ocorrer formação de sincelo, formação de geada, em especial no interior e pequena subida da temperatura máxima.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 7ºC, na Guarda e em Bragança, e os 16ºC, em Aveiro e Faro, e as temperaturas mínimas entre os -3º C, em Bragança, e os 8ºC, em Faro.