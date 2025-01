Portal da Queixa recebeu mais de 220 mil reclamações em 2024

É um novo recorde de reclamações no Portal da Queixa: em 2024 houve mais de 220 mil ocorrências, ou seja, um aumento de 10,7%, em relação ao ano anterior. No topo dos setores com mais reclamações, encontram-se Correio, Transporte e Logística; Serviços e Administração Pública; Comunicações, TV e Media.

Olhando para as empresas e instituições, IMT, MEO, CTT, Worten e CTT Expresso são as marcas mais visadas.

O recorde de 224.256 ocorrências (em 2023 foram registadas 202.580 reclamações) teve o seu pico em dezembro, quando se contabilizaram 10,17% de todas as ocorrências. Em oposição, setembro foi o mês com menor volume de reclamações (7.75%).

Entre os dias 1 de janeiro e 31 de dezembro, a média diária foi de 614 queixas e o perfil do consumidor que mais reclamou foi masculino (51.9%), com média de 42 anos de idade.

De acordo com os dados analisados, as categorias com o maior aumento percentual de queixas em relação a 2023 foram: Beleza, Estética e Bem-Estar (aumento de 50.5% face ao período homólogo); Automóveis, Motas e Bicicletas (27.1%); Internet, Sites e Negócios (25.3%); Casinos e Casas de Apostas (21.8%) e Imobiliário, Casa e Jardim (20.9%).