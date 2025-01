Operação Natal e Ano Novo. GNR regista nove mortos e 24 feridos graves em seis dias

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou entre o dia 27 de dezembro e o dia 1 de janeiro 908 acidentes, dos quais resultaram nove vítimas mortais, 24 feridos graves e 301 feridos leves, segundo dados provisórios da Operação “Natal e Ano Novo 2024/2025”.

Os nove mortos, oito homens e uma mulher, com idades entre os 25 e os 75 anos, resultaram de despistes (8) e de uma colisão.

Os despistes aconteceram em Viseu, Leiria, Lisboa, Santarém, Braga e Faro e a colisão em Setúbal.

Em comunicado, a GNR adianta que no período da operação os militares fiscalizaram 64.192 condutores, dos quais, 700 conduziam com excesso de álcool e, destes, 338 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

Além disso, foram também detidas 124 pessoas por conduzirem sem carta.

As autoridades aplicaram ainda 12.786 contraordenações, a maior parte das quais 2.408 por excesso de velocidade, 1.027 por falta de inspeção periódica obrigatória, 362 por excesso de álcool no sangue e 301 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

Dos condutores que receberam contraordenações, 173 estavam a usar o telemóvel enquanto viajavam e 390 não tinham o seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Desde o início da operação da GNR, em 18 de dezembro e até 1 de janeiro, morreram vinte pessoas em acidentes rodoviários.