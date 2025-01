Operação Ano Novo da PSP detém 311 pessoas

A PSP deteve 311 pessoas nos últimos cinco dias na Operação Festas em Segurança.

“Das detenções efetuadas destacamos 163 detenções por crimes rodoviários, nomeadamente 102 por condução de veículo em estado de embriaguez e 61 por falta de habilitação legal para conduzir”, indica a PSP, em comunicado.

Foram ainda detidas 18 pessoas por posse de arma proibida e 22 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas mais de 5.767 doses individuais. 19 detenções foram efetuadas por crimes contra a propriedade (furtos e roubos).

No mesmo período temporal, a PSP apreendeu 11 armas de fogo e 11 armas brancas, quer “como medida cautelar, quer no seguimento das detenções efetuadas por posse de arma proibida”.

Em termos de sinistralidade rodoviária, nos últimos 5 dias, a PSP registou 605 acidentes, dos quais resultaram 190 feridos (5 feridos graves e 185 feridos ligeiros), não tendo sido registada qualquer vítima mortal nas estradas.

Em comunicado, a PSP indica que foram fiscalizadas 8.606 viaturas e controladas por radar 39.083, tendo sido detetadas 2.055 infrações à legislação rodoviária.

Das contraordenações rodoviárias detetadas, destacam-se: 464 por condução em excesso de velocidade, 271 por falta de inspeção periódica obrigatória, 65 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 60 por condução sob o efeito do álcool, 35 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e 17 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

Na fase de Natal da Operação Festas em Segurança, a PSP registou 1.374 acidentes, 465 feridos (23 feridos graves e 442 feridos ligeiros) e 4 vítimas mortais.

Na primeira fase da Operação, respeitante ao Natal, a PSP efetuou 550 detenções, apreendeu 47.145 artigos de pirotecnia, 66.592 doses individuais de produto estupefaciente e elaborou 3.470 autos de contraordenação relativamente a infrações rodoviárias.