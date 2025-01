Linha SNS24. Mais de 1.440 pessoas atendidas com triagem digital

Mais de 1.440 pessoas foram atendidas durante as primeiras 36 horas de funcionamento da nova triagem digital para sintomas respiratórios, o novo serviço da Linha SNS 24, que registou no último mês de 2024 um número recorde de chamadas atendidas.

Em comunicado, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) reconhecem que, “durante picos de procura, poderá ocorrer um aumento pontual no tempo médio de resposta”, mas avançam que cerca de 85% das chamadas foram respondidas em até 15 minutos.

A Renascença recebeu denúncias de constrangimentos da linha ao longo do dia mas, questionados sobre eventuais atrasos no atendimento, os SPMS não responderam.

No último ano foram atendidas na Linha SNS 24 mais de 3,5 milhões de chamadas, quase o dobro do ano anterior. Só no último mês de 2024 foram atendidas mais de 490 mil chamadas - mais 100 mil que no mês anterior.

O aumento, explicam os SPMS, está relacionado com “situações de saúde provocadas pelo frio e sintomas respiratórios agudos” típicos da época de inverno.

Para facilitar a capacidade de resposta, a Linha SNS 24 tem agora uma triagem digital para sintomas respiratórios agudos, para utentes com 18 ou mais anos, com os SPMS a garantirem que “tem sido feito o reforço das equipas para garantir uma resposta eficaz e assegurar que o atendimento pela Linha SNS 24 é sempre garantido”.