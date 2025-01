Informação. Renascença eleita Escolha do Consumidor

A Rádio Renascença venceu o prémio Escolha do Consumidor na categoria Informação, à semelhança do que já tinha acontecido no ano anterior, em 2018 e em 2019.

O anúncio foi feito, esta quinta-feira, pela ConsumerChoice, Centro de Avaliação de Satisfação do Consumo, que, pelo 13.º ano consecutivo deu a conhecer as melhores marcas em Portugal.

A lista de todos os vencedores pode ser consultada no site da organização.

Para escolher as marcas preferidas dos portugueses, "os consumidores identificam os atributos que mais valorizam na sua relação com as marcas, e posteriormente, fazem a sua avaliação através de metodologias de avaliação mais apropriadas (experimentação de produtos, cliente mistério, auditorias online, entre outros)", explica a ConsumerChoice.

As marcas premiadas pelos consumidores "são as que melhor completaram os atributos exigidos e valorizados pelos consumidores durante 2024 e que atingiram os níveis de satisfação mais elevados, após avaliação".