Fiscalista diz que perdoar portagens a empresas algarvias "é difícil" e "abriria um precedente"

O fiscalista Tiago Caiado Guerreiro considera que a gratuitidade das ex-SCUT não pode aplicar-se a anos anteriores, tal como foi pedido esta quinta-feira pela Comissão de Utentes da Via do Infante.

De todo o modo, o académico admite que apesar de ser "muito difícil", o governo pode criar uma lei que permita o perdão da dívida, mas lembra que isso "violaria o princípio da igualdade" para com outras empresas.

"Seria complicado abrir esse precedente", termina.

As portagens abolidas a partir do início do ano foram as da A4 - Transmontana e Túnel do Marão, A13 e A13-1 - Pinhal Interior, A22 - Algarve, A23 - Beira Interior, A24 - Interior Norte, A25 - Beiras Litoral e Alta e A28 -- Minho, esta última apenas nos troços entre Esposende e Antas e entre Neiva e Darque.