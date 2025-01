Descoberta moreia que vive na lama dos rios. Chama-se Hades, como o deus do submundo

Foi descoberta por acidente e tem uma série de características raras, quando comparada com as demais espécies de moreias já conhecidas. Esta nova espécie é castanha e delgada, vive na foz escura e lamacenta dos rios — ao contrário da maioria das moreias que são marinhas — de vários países do Indo-Pacífico central.

A nova moreia (Uropterygius hades) foi batizada de Hades, o deus do submundo na mitologia grega, devido ao seu habitat único, ao comportamento escavador, à alta sensibilidade à luz e à sua cor escura, tendo sido encontrada no sul do Japão, Taiwan, Filipinas, sul de Java (Indonésia) e Fiji.

Cientistas da Universidade Nacional Sun Yat-sen, em Taiwan, da Universidade das Filipinas Ocidentais e o ictólogo Yusuke Hibino, do Museu de História Natural de Kitakyushu, no Japão, descrevem a nova espécie num artigo publicado em dezembro na revista científica ZooKeys, segundo a agência noticiosa privada espanhola Europa Press.