SNS 24 já tem triagem digital para sintomas respiratórios agudos

A linha SNS 24 vai lançar uma triagem digital para utentes com mais de 18 anos e com sintomas respiratórios agudos, anunciaram os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

De acordo com nota de imprensa do SPMS, esta solução para sintomas respiratórios agudos foi criada "para melhorar a capacidade de resposta em períodos de elevada procura, mantendo os elevados padrões de segurança clínica e processual que caracterizam o SNS 24", serviço de atendimento e encaminhamento dos utentes criado para evitar deslocações inadequadas ao centro de saúde ou ao hospital.

Quando um utente com mais de 18 anos liga para o SNS 24 e seleciona a opção de sintomas respiratórios será convidado a um atendimento mais rápido através da triagem digital, explicou o SPMS.

Após identificar-se com o seu número de utente, recebe uma mensagem pelo telemóvel e um link e código de acesso ao portal de triagem digital.

Dentro desse portal e após uma "avaliação inicial rápida e segura", o utente poderá receber um de três possíveis encaminhamentos: contacto do INEM (em casos urgentes), encaminhamento para confirmação por um profissional de saúde do SNS 24 (casos menos graves) ou aconselhamento a ficar em casa com cuidados específicos.

"Nos casos que necessitam de validação por um profissional de saúde, será disponibilizado ao utente um número prioritário para contacto", afirmou o SPMS, sublinhando que todas as respostas dadas no portal de triagem digital serão partilhadas automaticamente com o profissional de saúde que depois irá contactar o utente.

Segundo a nota de imprensa, esta triagem digital "é um complemento à resposta já existente, garantindo maior rapidez e eficiência, especialmente nos períodos de maior procura".