Primeiro-ministro escolhe investimento como palavra-chave para 2025

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, considera que o ano que agora começa deve ser pautado por maior investimento, que escolheu como a palavra-chave de 2025, e argumentou que o Governo quer construir um país mais justo, tolerante e mais competitivo.

Num artigo publicado no Jornal de Notícias na viragem do ano, intitulado "Portugal em movimento", o primeiro-ministro escreve que este é o ano para prosseguir "sem hesitações na construção de um país renovado, mais justo, mais livre, mais democrático, mais tolerante, mais competitivo, com mais riqueza".

"As palavras-chave são investimento, investimento, investimento. Concretizar o investimento público. Estimular o investimento interno, privado e empresarial. Atrair o investimento externo que procura previsibilidade e segurança", salienta.

O chefe do Governo considera que "só assim" será possível "continuar a salvar o Estado social - com ações concretas e construtivas, não com palavras ocas, bloqueios ou medo da mudança".

"Este novo ano de 2025 nasce revestido de renovação e da esperança. Renovação de políticas, de objetivos, de energia e de compromisso. Esperança nos resultados, nas oportunidades que vamos agarrar e nas dificuldades que vamos superar", assinala, referindo que com as eleições legislativas de março de 2024, se "iniciou uma mudança de ciclo político que se traduziu num movimento de viragem e transformação do país, com reflexo direto nas condições de vida dos portugueses".

Luís Montenegro salienta que o Governo que lidera "veio para melhorar a vida das pessoas" e não "para deixar tudo na mesma, tampouco para criticar ou se justificar com o passado".

O primeiro-ministro destacou as áreas que o Governo considera prioritárias, como a saúde, a educação e a transição energética, entre outras.

"Vamos continuar a combater a burocracia nos organismos e serviços do Estado, a apostar na digitalização e na proximidade com o cidadão. Vamos continuar a promover uma imigração regulada, nem de portas fechadas nem de portas escancaradas, acolhendo e integrando com dignidade e humanismo os que escolherem Portugal para viver e trabalhar. Vamos continuar a investir em habitação pública - o maior investimento desde os anos noventa - e a incentivar a construção de casas a valores moderados, seja para comprar ou arrendar. Vamos continuar a salvaguardar a segurança como um dos maiores ativos do país, combatendo a criminalidade violenta, o tráfico de droga, mas também a corrupção e a criminalidade económica", elenca.

Depois de referir várias medidas tomadas pelo Governo desde que entrou em funções, em abril de 2024, Montenegro afirma que, em 2025, o executivo vai "continuar a estar ao lado de todas as pessoas, especialmente das mais vulneráveis, solitárias e desprotegidas".

"No dia 1 de janeiro, que é também o Dia Mundial da Paz, é também importante lembrar que a paz começa dentro das quatro paredes de todas as casas, que deve ser o sítio mais seguro do Mundo, onde a violência, sobretudo contra mulheres e crianças, tem de ser firmemente combatida para ser erradicada", defende, valorizando também "a estabilidade e as oportunidades que Portugal tem para oferecer aos seus cidadãos e ao mundo", perante o cenário internacional.