Jovem morre em despiste de mota em Setúbal

Um jovem, de 21 anos, morreu esta quarta-feira na sequência do despiste do motociclo que conduzia, ocorrido numa avenida na cidade de Setúbal, revelaram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e dos bombeiros.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou que o alerta para o despiste do motociclo, com uma vítima mortal, foi dado às 14h25.

Contactada pela Lusa, fonte dos bombeiros locais acrescentou tratar-se do condutor do veículo de duas rodas, um jovem de 21 anos, cujo corpo foi transportado para os serviços de medicina legal do hospital de Setúbal.

Para o local do sinistro foram mobilizados 14 operacionais, apoiados por cinco veículos, incluindo meios dos bombeiros voluntários e dos sapadores, da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com a viatura médica de emergência e reanimação (VMER).