Portugueses compraram mais 15% de prendas de natal este ano

Os portugueses fizeram mais compras com multibanco este natal, é o que mostra os dados do SIBS Analytics com um aumento de 15% face à mesma época em 2023.

O dia 23 de dezembro foi o a data em que mais compras foram registadas, com mais de 10 milhões de transações, sendo que o pico foi atingido na véspera de natal, às 11h37, com 402 transações por segundo processadas.

Já as compras usando o método de pagamento MB WAY foi uma das opções prediletas para os portugueses, registando o crescimento de 43% em compras físicas e de 44% nas compras online.

As compras online tornam-se cada vez mais uma preferência, com um aumento de 30% em compras e de 36% no valor total gasto. Olhando para os valores totais das compras entre 1 e 24 de dezembro, período de referência usado, as compras online representam 19% do número de compras realizadas e 21% do valor gasto.

Porém, as compras físicas mantêm-se e também aumentaram. Os portugueses compraram mais 11% das suas compras em lojas, comparado com o ano passado, e gastaram mais 10% do valor.

O consumo de estrangeiros no país seguiu esta tendência de crescimento, comprando mais de 12% em lojas, mas gastando apenas 4%.

Já o contrário não aconteceu. Os portugueses no estrangeiro compraram e gastaram um pouco menos, com uma descida de 2% nas compras e 6% no valor gasto.

Estes dados mostram-nos que os portugueses não se inibiram de fazer as compras de natal. Os pequenos serão os mais sortudos, com os briguedos e jogos a lideraram as preferencias, com mais 69% das compras em dezembro, quando comparado com o resto do ano 2024. Os artigos de decoração e para a casa também aumentaram 59% em dezembro, tal como a perfumaria e cosmética, com mais 46%, e a moda e acessórios, com mais 39%.