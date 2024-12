Mais de 100 mil pessoas esperadas na festa de Passagem de Ano no Terreiro do Paço

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa afirmou hoje que são esperadas mais de 100 mil pessoas no Terreiro do Paço e apelou para que usem transportes públicos e "não tragam nada que sejam garrafas de vidro".

Carlos Moedas falava aos jornalistas no Terreiro do Paço, onde vai decorrer a festa do Fim de Ano, com música e fogo de artifício, numa iniciativa que tem um investimento "à volta dos 500 mil euros".

"Não há aqui grande mudança nos custos em relação aos outros anos", afirmou Carlos Moedas.

Esta é "mais uma grande noite aqui em Lisboa e aproveito para desejar um bom ano aos lisboetas e aos portugueses", começou por dizer o autarca, junto ao palco onde vai decorrer o concerto de Fim de Ano.

"Temos esta tradição única de ter aqui este Fim de Ano que vai ter mais de 100 mil pessoas. Com o fogo de artifício, com José Cid e com Mickael Carreira, é mais um grande momento da cidade", prosseguiu, salientando tratar-se de uma "tradição que vai além-fronteiras".

Carlos Moedas disse esperar "muitos turistas" e "também muitos lisboetas".

"Venham cedo, não tragam nada que sejam garrafas de vidro, não tragam nenhum tipo de objeto cortante, não vamos poder deixar entrar pessoas nessas condições", avisou o autarca. .