Hospitais de Loures, Portimão, Amadora e Leiria com mais de uma hora de tempo de espera nas urgências

O Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) tem, na tarde deste domingo, o tempo de espera mais prolongado nas urgências, acima das cinco horas, segundo o portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Segue-se o hospital de Leiria, com um intervale de, pelo menos, três horas para doentes urgentes.

Nos hospitais de Portimão e de Leiria, os tempos de espera foram decaindo ao longo do dia. No hospital do Algarve, os doentes urgentes têm de aguardar praticamente 1h30. A norte, em Leiria, o tempo de espera é ligeiramente superior, de 2h.

Nos restantes hospitais centrais, o tempo de espera nas urgências é inferior a uma hora.

Seis serviços de urgência de Ginecologia/Obstetrícia, de Pediatria e Geral estão nesta terça e quarta-feira encerrados, segundo as Escalas de Urgências do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com a informação publicada no Portal do SNS na segunda-feira à noite, estão encerradas as urgências pediátricas do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, no Hospital Distrital de Torres Vedras e no Hospital de Peniche.

O Hospital de Abrantes e o Hospital Distrital das Caldas da Rainha têm a urgência de Ginecologia e Obstetrícia fechadas, enquanto o Hospital de Peniche tem a urgência geral encerrada.

No dia de Ano Novo, as urgências encerradas são também seis, mas abrem as urgências do Hospital de Peniche e fecham as urgências geral e pediátrica do Hospital de São Joao da Madeira.

Os dados apontam que o número de urgências referenciadas são hoje 10 e aumentam para 11 no dia de Ano Novo, mais uma do que na véspera, e os serviços abertos mantêm-se nos 188.

A Direção Executiva do SNS apela aos utentes para ligarem para a Linha SNS 24 antes de se dirigirem à urgência.

Desde 16 de dezembro que as grávidas têm de ligar para a linha SNS Grávida antes de recorrerem à urgência de obstetrícia e ginecologia dos hospitais que aderiram ao projeto que arrancou em fase piloto em 11 Unidades Locais de Saúde (ULS), maioritariamente em Lisboa e Vale do Tejo, e em três unidades que aderiram voluntariamente ao projeto: Hospital de Gaia, Centro Materno Infantil do Norte e Hospital de Portalegre.

A partir de janeiro, aderem ao projeto as ULS da Península de Setúbal, nomeadamente Almada-Seixal, Arco Ribeirinho e Setúbal.