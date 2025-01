Diretor do SNS responsabiliza-se "pelas coisas que gostaria que estivessem diferentes"

O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), António Gandra D"Almeida, assumiu esta terça-feira responsabilidades "pelas coisas que gostaria que estivessem diferentes", nomeadamente as urgências fechadas, e reconheceu que o plano de emergência para a saúde é "muito ambicioso".

"Eu, como diretor executivo, claro que assumo a responsabilidade das coisas que eu gostaria que estivessem diferentes. Se me perguntar, eu gostaria, claro, que todas as urgências estivessem abertas", disse hoje à noite aos jornalistas antes de uma visita às urgências do Hospital Pedro Hispano, da Unidade Local de Saúde (ULS) de Matosinhos (distrito do Porto).

O responsável disse que a direção executiva do SNS fez "os possíveis", e que "todos os profissionais que estavam disponíveis para vir trabalhar [...] foram escalados", agradecendo-lhes o esforço.

António Gandra d"Almeida foi questionado acerca do relatório do grupo de trabalho que acompanha a execução do plano de emergência para a saúde, e reconheceu que "é muito ambicioso".

"Mas todos os dias trabalhamos e tentamos fazer, e já cumprimos imensas metas para a população portuguesa e vamos continuar a trabalhar nesse sentido", disse aos jornalistas.