Circulação retomada na Linha do Norte em Ovar após acidente que causou um morto

A circulação na Linha do Norte em Ovar, no distrito de Aveiro, foi retomada cerca das 11:00 após um acidente ter causado um morto e cortado a via férrea, informou hoje a CP - Comboios de Portugal.

De acordo com a página de Facebook da transportadora, numa atualização feita pelas 11:00, "a circulação na Linha do Norte já foi retomada".

Uma pessoa morreu hoje atropelada por um comboio na estação de Ovar, levando ao corte da Linha do Norte no sentido norte-sul, avançou à Lusa a PSP.

O acidente aconteceu esta manhã, por volta das 07:00, mas as causas ainda são desconhecidas.

Segundo a PSP de Ovar, as autoridades estão no local a retirar o corpo e a investigar.

A Linha do Norte esteve inicialmente cortada nos dois sentidos, e depois apenas no sul-norte.