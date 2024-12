2024 é um ano recorde nas apreensões de droga. Os números provisórios da Polícia judiciária apontam para 22 toneladas e meia, o maior número dos últimos 15 anos. Em 2023 foram apreendidas 21,7 toneladas e, em 2022, 16,5.

Os dados são avançados pelo coordenador da unidade de combate ao tráfico de estupefacientes da PJ em entrevista ao Diário de Notícias.

Segundo Artur Vaz, o tráfico e a criminalidade associada representam uma ameaça significativa à segurança interna.

De acordo com este responsável, as rotas nao se alteraram muito: Portugal continua a ser uma porta de entrada muito atrativa para a droga proveniente da América Latina.

Nesta entrevista ao DN, Artur Vaz elenca quatro tipos de tendências identificadas no âmbito da atividade da UNCTE: Um grande aumento das remessas de cocaína da América Latina, utilização muito frequente de lanchas rápidas para a recolha de cocaína de outras embarcações no oceano Atlântico, instalação em território nacional de laboratórios de transformação de pasta de coca em cocaína e aumento do número de crimes violentos e de corrupção.