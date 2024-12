Urgências de Pediatria e Obstetrícia do hospital de Beja encerradas entre terça e quarta-feira

As urgências pediátrica e de obstetrícia e ginecologia do hospital de Beja vão estar encerradas entre terça e quarta-feira, devido à falta de médicos, revelou esta segunda-feira a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Em comunicado, a ULSBA atualizou a informação enviada no sábado sobre constrangimentos para os próximos dias, em que já estava previsto o fecho, entre as 8h00 de terça-feira e as 8h00 de quarta-feira, do Serviço de Urgência Pediátrica e Bloco de Partos do hospital de Beja.

Esse encerramento mantém-se, "devendo os doentes em idade pediátrica ser orientados para outras unidades (incluindo politraumatizados)", disse hoje a unidade local de saúde (ULS).

Além disso, acrescentou, também o Serviço de Urgência Obstétrica/Ginecológica do mesmo hospital vai estar encerrado, entre as 8h00 de terça-feira e as 16h00 de quarta-feira.