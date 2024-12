Três toneladas e meia de cocaína escondidas em caixas de bananas

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu quase 3,5 toneladas de cocaína escondidas em “caixas de bananas”, na sequência de uma operação policial denominada “operação Acácias”.

A apreensão de droga foi feita num porto marítimo e, segundo as autoridades, era proveniente da América Latina e teria como destino final outros países do mercado europeu.

“A droga apreendida, num total de 3,458 toneladas, encontrava-se dissimulada no interior de caixas de bananas, acondicionadas em diversas paletes, e transportadas nos porões de uma embarcação do tipo cargueiro que efetua transportes regulares de fruta entre a América Latina e o continente europeu”, lê-se no comunicado da PJ.

Ainda de acordo com a polícia de investigação criminal, “face ao elevado número de paletes de bananas que eram transportadas na embarcação, a deteção da droga só foi possível graças a um trabalho longo e meticuloso desenvolvido por investigadores desta polícia”.

A PJ esclarece ainda que tudo indica que a droga apreendida se destinasse a ser distribuída por vários países europeus.

A operação “Acácias”, foi desenvolvida no quadro de uma investigação em curso, e contou com a colaboração e apoio da National Crime Agency do Reino Unido.

“As investigações prosseguem em cooperação com as autoridades de outros países”, indica a PJ.