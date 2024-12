Rúben Semedo aguarda em liberdade processo de violência doméstica

O futebolista Rúben Semedo vai aguardar em liberdade o desenrolar do processo em que é suspeito de violência doméstica.

O jogador fica com as medidas de coação de termo de identidade e residência (TIR) e de proibição de contactos com a vítima, a companheira que apresentou a queixa, indicou a advogada Cândida Henriques aos jornalistas.

Rúben Semedo fica também impedido de estar a menos de 150 metros da companheira.



O juiz não retirou o passaporte a Rúben Semedo, permitindo ao atleta representar o seu atual clube, no Qatar.

"O Rúben vai regressar ao Qatar para desenvolver a sua atividade profissional", disse a advogada.

Questionada sobre um alegado sequestro, a advogada salientou que o seu cliente nem foi indiciado por esse crime.



O Ministério Público tinha pedido prisão preventiva.

Rúben Semedo foi detido na madrugada de domingo, em Vila Franca de Xira, após um desentendimento que começou num restaurante na Amadora, confirmou Cândida Henriques aos jornalistas.



