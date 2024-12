Quatro distritos sob aviso laranja por causa do nevoeiro persistente

Os distritos de Viseu, Bragança, Guarda e Vila Real encontram-se sob aviso laranja devido à persistência de nevoeiro e frio.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) os quatros distritos vão estar sob aviso até às 12h00 de terça-feira, podendo ocorrer a formação de sincelo, um fenómeno meteorológico que resulta da congelação de nevoeiro, dando origem a "depósitos de gelo, constituídos por grãos mais ou menos separados por bolhas de ar, às vezes com ramificações cristalinas".

O IPMA emitiu também aviso amarelo para aqueles quatro distritos por causa do tempo frio com persistência de valores baixos da temperatura mínima, entre a 1h00 desta segunda-feira e as 10h00 de quarta-feira.

Para esta segunda-feira, as previsões apontam para céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado no Nordeste Transmontano e na Beira Alta, vento em geral fraco do quadrante leste, neblina ou nevoeiro matinal, em especial no Nordeste Transmontano e na Beira Alta, que persistirá em alguns locais e com formação de sincelos.

Prevê-se também formação de geada, em especial no interior e pequena descida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro, em especial no interior.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os -5 graus Celsius (na Guarda) e os08 (em Faro) e as máximas entre os 5 (em Vila Real) e os 17 (em Faro).

Para terça e quarta-feira (véspera e dia de Ano Novo, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado de leste/sueste, por vezes moderado a forte nas terras altas e neblina ou nevoeiro matinal, em especial no Nordeste Transmontano e na Beira Alta, onde poderá persistir em alguns locais e com formação de sincelo e formação de geada, em especial no interior.

As temperaturas mínimas vão variar entre os -1 (na Guarda) e os 8 (em Faro) e as máximas entre os 5/6 graus (em Vila Real) e os 16 (em Faro e Setúbal) na terça e quarta-feira.

Relativamente à agitação marítima, na costa ocidental as ondas serão de noroeste com 1 a 1,5 metros de altura significativa, diminuindo para 1 metro na quarta-feira, e na costa sul do Algarve as ondas serão de sueste inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar na quarta-feira será entre 14 e 16 graus Celsius a norte do Cabo Raso, de 16/17 graus entre o Cabo Raso e o Cabo São Vicente e de 17/18 graus na costa sul do Algarve.