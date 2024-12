Portal do SNS com erros sobre funcionamento de Serviços de Urgência Básica

O portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) contém informações erradas acerca do funcionamento de alguns Serviços de Urgência Básica, ao referir que possuem a especialidade de urgência pediátrica, quando só possuem urgência geral.

É o caso dos hospitais de Ponte de Lima, Monção e Peniche.

"Os Serviços de Urgência Básica (SUB) não possuem especialidades de pediatria, sendo que os utentes - independentemente da sua idade - são atendidos pelos mesmos clínicos", esclareceu à Lusa a Unidade Local de Saúde do Alto Minho.

Além da referência às urgências de pediatria que não existem, o portal informa que se encontram fechadas.

No caso dos hospitais que integram a Unidade Local de Saúde do Alto Minho, esta unidade revelou que se trata de "um lapso na informação do portal do SNS relativo aos serviços de urgência do Hospital Conde de Bertiandos [Ponte de Lima] e do Serviço de Urgência Básica de Monção. Ambos os serviços encontram-se a funcionar sem constrangimentos, com atendimento a todos os utentes".

Relativamente ao Hospital Gonçalves Telmo, de Peniche, o portal também refere a existência de urgência pediátrica, mas a unidade não dispõe desta urgência destinada a crianças.

Nesta região do oeste existe urgência pediátrica nos hospitais das Caldas da Rainha e de Torres Vedras.

A Lusa tentou obter esclarecimentos da direção-executiva do SNS, mas até ao momento não obteve resposta.