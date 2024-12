Ministério e Sindicato Independente dos Médicos tentam chegar a acordo esta segunda-feira

O Ministério da Saúde e o Sindicato Independente dos Médicos realizam hoje uma reunião negocial final com vista a chegarem a um acordo sobre a grelha salarial.

No passado dia 23, a reunião negocial entre o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e o Governo sobre a grelha salarial terminou sem acordo, mas "as posições estão muito próximas", disse na altura à Lusa fonte sindical.

"Ainda não há acordo, mas as posições estão muito próximas", afirmou o secretário-geral do SIM, Nuno Rodrigues, no final da reunião, no Ministério da Saúde, em Lisboa.

Segundo Nuno Rodrigues, "já há aproximação" em termos das normas de organização do trabalho médico, faltando consensualizar os aumentos salariais para certas categorias, como as dos médicos internos e dos assistentes graduados.

O secretário-geral do SIM sublinhou que, em termos de grelha salarial, "o acordo não vai ser uniforme para todos os médicos" que trabalham no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e os aumentos serão faseados.

Em "alguns casos", como na categoria de assistente graduado sénior, em que há consenso, o aumento será na ordem dos 10%, acima dos 5% propostos pelo Governo para a generalidade dos médicos.

O SIM tem recusado a proposta de aumento salarial de 5% apresentada pelo Ministério da Saúde alegando que está a uma "distância muito considerável" dos 15% que reivindica.

No final de 2023, o SIM chegou a um acordo intercalar com o anterior Governo (PS) para um aumento de 15% dos salários dos médicos do SNS em 2024.