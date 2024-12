GNR registou quatro mortos em 462 acidentes nos últimos três dias

A GNR registou entre sexta-feira e domingo 462 acidentes, dos quais resultaram quatro vítimas mortais, 11 feridos graves e 153 feridos ligeiros, segundo dados provisórios da Operação "Natal e Ano Novo 2024/2025" divulgados esta segunda-feira.

As vítimas mortais resultaram de acidentes registados entre sexta-feira e domingo na localidade de Pontes, no distrito de Setúbal, na Aguadeira, distrito de Viseu, em Colmeias, distrito de Leiria, e na Autoestrada 5, em Cascais (Lisboa).

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que no período entre as 00h00 de sexta-feira e as 23h59 de domingo, os militares fiscalizaram 34.463 condutores, dos quais 235 conduziam com excesso de álcool e, destes, 138 foram detidos com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

Foram ainda detidas 73 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Das 7.507 contraordenações rodoviárias detetadas, a GNR destaca 1.399 por excesso de velocidade, 97 por excesso de álcool, 209 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinha, 85 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 635 por falta deinspeção periódica obrigatória e 241 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Durante a operação, que termina dia 2 de janeiro, a GNR irá continuar a priorizar a fiscalização da condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade, uso indevido do telemóvel, utilização correta do cinto de segurança e/ou cadeirinha, falta de inspeção periódica obrigatória, falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e incorreta execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem.