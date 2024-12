Despiste de camião está a cortar acesso do IC19 à A9 em Queluz

O acesso rodoviário do IC19 à Autoestrada 9 (A9), na zona de Queluz, no concelho de Sintra, está cortado desde o final da manhã de hoje devido a um despiste de um camião, disse à Lusa fonte da PSP.

Segundo a mesma fonte, o camião tombou numa curva, estando a decorrer as operações para a retirada do veículo e da carga que este transportava, prevendo-se "um corte demorado".

Este incidente, que ocorreu no acesso à A9, também conhecida como Circular Regional Exterior de Lisboa (CREL), envolveu apenas o veículo pesado.

Em comunicado, a concessionária BRISA informou que o trânsito está cortado no acesso do IC19 à CREL, na zona de Queluz, concelho de Sintra, no sentido Lisboa -- Alverca.