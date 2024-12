Circulação na linha Amarela do metro de Lisboa cortada entre Rato e Cidade Universitária

A circulação na linha Amarela do Metropolitano de Lisboa está interrompida entre as estações Rato e Cidade Universitária devido "a avaria na sinalização", adiantou esta segunda-feira a empresa na rede social X.

"De momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada. O Metro está a desenvolver todos os esforços para retomar a circulação o mais breve possível. Agradecemos a sua compreensão", pode ler-se.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 06h30 e as 01h00.

Na passagem de ano, (31 de dezembro para 01 de janeiro), o Metropolitano de Lisboa vai estar a funcionar até às 03h00 nas linhas Azul e Verde, de acordo com a empresa.

De acordo com o metro de Lisboa, vão estar abertas até às 03h00 as estações Reboleira, Amadora Este, Pontinha, Colégio Militar/Luz, Jardim Zoológico, São Sebastião, Marquês de Pombal, Restauradores e Baixa Chiado, na linha Azul.

Na linha Verde estarão a funcionar as estações de Telheiras, Campo Grande, Areeiro, Alameda, Anjos, Rossio, Baixa-Chiado e Cais do Sodré.

O Metropolitano de Lisboa indicou ainda que, devido aos festejos na Praça do Comércio, a estação Terreiro do Paço encerrará às 17h00 do dia 31 de dezembro (terça-feira), reabrindo às 06h30 do dia 01 de janeiro (quarta-feira).

"Em alternativa à estação Terreiro do Paço poderão ser utilizadas as estações Cais do Sodré ou Baixa-Chiado (linhas Azul e Verde), que estarão abertas ininterruptamente até às 03h00 da madrugada do primeiro dia do ano", acrescentou.