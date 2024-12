Acesso às urgências condicionado no Ano Novo com serviços fechados

O acesso às urgências hospitalares de Ginecologia e Obstetrícia, bem como de Pediatria, estará condicionado no período de Ano Novo, com vários serviços fechados na terça-feira e quarta-feira, segundo as Escalas de Urgências do SNS.

Esta segunda-feira está encerrada a urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Abrantes, de acordo com os dados consultados pela agência Lusa às 13h00 no Portal do SNS.

Além deste encerramento, 14 serviços de urgências estão hoje com restrições, recebendo apenas casos de urgência internos ou referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e pela linha SNS24 (808242424).

Na véspera do Ano Novo está previsto o encerramento de nove urgências hospitalares, enquanto 12 vão estar condicionadas e 186 abertas.

Segundo as escalas, vão estar fechadas as urgências pediátricas do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e no Hospital Distrital de Torres Vedras.

O Hospital de Abrantes e o Hospital Distrital das Caldas da Rainha têm a urgência de Ginecologia e Obstetrícia fechadas, enquanto o Hospital de Peniche tem a urgência geral encerrada.

No dia de Ano Novo, o número de urgências encerradas desce para seis, com a abertura da urgência geral do Hospital de Peniche e devido ao facto de a urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo estar referenciada.

Entretanto, a ULS do Baixo Alentejo anunciou que as urgências pediátrica e de obstetrícia e ginecologia do hospital de Beja vão estar encerradas entre terça e quarta-feira, devido à falta de médicos.