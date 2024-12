Seis desalojados e um ferido grave em incêndio na Baixa de Coimbra

Seis pessoas ficaram desalojadas devido ao incêndio que deflagrou este domingo num restaurante da Baixa de Coimbra e que originou também um ferido grave, disse à agência Lusa uma fonte da Proteção Civil.

Por volta das 15h45, 73 operacionais estavam ainda no local, na rua da Sota, em trabalhos de rescaldo e "por precaução", tendo em conta que na zona predominam edifícios antigos, alguns deles desabitados e degradados.

Detetado pouco antes das 08h30, o fogo "causou um ferido civil grave e seis desalojados", informou a fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

Durante os trabalhos de combate às chamas, entretanto concluído, "houve o cuidado de evacuar a área", no centro histórico da cidade, retirando transitoriamente dezenas de moradores das suas habitações, acrescentou.

Além da PSP e da Polícia Municipal, presentes no local, participaram nos trabalhos de socorro e ataque ao incêndio operacionais do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e de oito corpos de bombeiros da região: Sapadores e Voluntários de Coimbra, bem como Voluntários de Brasfemes, Mealhada, Soure, Condeixa-a-Nova, Penacova e Pampilhosa do Botão.

O restaurante atingido pelas chamas situa-se numa zona do centro histórico da cidade, de traçado medieval, onde predominam imóveis com vários séculos.

A Igreja de São Bartolomeu, o Hotel Astória e a filial do Banco de Portugal são alguns dos edifícios próximos com reconhecido valor histórico e arquitetónico.