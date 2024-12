"Aumento significativo" de admissões nas urgências explica tempo de espera elevado

A Unidade Local de Saúde (ULS) Amadora/Sintra, que integra o Hospital Doutor Fernando Fonseca, justificou hoje os elevados tempos de espera nas urgências com o "aumento significativo no número de admissões" devido ao frio.

"Este aumento está associado, principalmente, a casos de infeções respiratórias e ao agravamento de doenças crónicas" e "a elevada procura tem provocado maiores tempos de espera e afetado a eficiência no atendimento de novos casos", indica a ULS Amadora/Sintra em comunicado.

Adianta que, "entre as 08:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje, foram registadas 831 admissões nas diferentes urgências: Urgência Geral, Urgência Pediátrica, Urgência Obstétrica, Urgência Ginecológica e Urgência Básica (SUB), situada em Algueirão-Mem Martins".

Dados disponibilizados no Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) indicavam que, pouco depois das 18:30, aguardavam pelo atendimento na urgência central do Hospital Fernando Fonseca 49 doentes urgentes (pulseira verde), com um tempo médio de espera de 10 horas e 19 minutos. .

De acordo com a atualização às 21:00, o tempo médio de espera destes doentes era de 14 minutos, aguardando serem atendidas 51 pessoas.

A ULS Amadora/Sintra assinala que os profissionais das urgências "têm dado o máximo para assegurar o funcionamento" dos serviços, "mesmo sob intensa pressão devido à elevada procura", acrescentando que "a vasta equipa trabalha com empenho e resiliência para garantir que cada utente receba a atenção e os cuidados necessários".

Nota ainda que, no referido período, apenas 22% dos utentes (186) recorreram previamente à linha SNS24, como é pedido pelo SNS "para assegurar que as urgências permaneçam disponíveis para os casos mais graves e urgentes".

Em relação a outras unidades de saúde e de acordo com atualizações feitas entre as 21:00 e as 21:15, os dados relativos ao Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, indicavam um tempo médio de espera de uma hora e 35 minutos para os doentes urgentes, estando a aguardar atendimento 32 pessoas, enquanto no Hospital São Francisco Xavier (Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental) 20 doentes urgentes esperavam uma média de duas horas e 11 minutos.

No Hospital Santa Maria (Centro Hospitalar Lisboa Norte) esperavam nove pessoas, sendo o tempo médio de uma hora e 42 minutos, e na urgência central do Hospital de São João, no Porto, os 16 doentes urgentes tinham previsto um tempo médio de espera de duas horas e 20 minutos.

Estes dados referem-se ao tempo médio de espera para atendimento nas últimas duas horas e o número de doentes apresentado inclui os que aguardam primeiro atendimento, após triagem, e resultados de exames.