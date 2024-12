PS quer ouvir diretor executivo do SNS sobre situação nas urgências

O PS requereu este sábado a audição urgente do diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) sobre a situação nas urgências, considerando que o Governo se tem mostrado incapaz de resolver uma "crise que se instalou no verão".

"O PS vai chamar o diretor executivo do SNS e a administração dos Serviços Partilhados [do Ministério da Saúde] ao parlamento. Consideramos que o acesso às urgências hospitalares em determinadas regiões do país continua em crise, um pesadelo de verão que tomou conta também do inverno", afirmou o deputado do PS João Paulo Correia em declarações à agência Lusa.

João Paulo Correia considerou que os problemas nos acessos às urgências que se verificaram nos últimos dias - como o encaminhamento de doentes para urgências encerradas - mostram que "o Governo e a senhora ministra têm sido manifestamente incapazes de desenvolver medidas para responder" à situação no SNS.

Entre as críticas feitas ao Governo, o deputado do PS afirmou que a obrigatoriedade de se ligar ao SNS24 antes de aceder às urgências foi "uma medida errada" e que "não foi bem preparada pelo Governo".

"As falhas que ocorreram estes dias na linha SNS24 mostram não só que o Governo não conseguiu resolver o problema do encerramento das urgências de obstetrícia, ginecologia e pediatria, como também não conseguiu encontrar na linha SNS24 alternativa para responder a essa crise", disse, defendendo que o plano de emergência para a saúde apresentado pelo Governo se revelou "um falhanço".

Por outro lado, o deputado do PS manifestou também preocupação com "as demissões em catadupa que o Governo está a fazer pelo país fora em conselhos de administração de muitos hospitais", entre as quais o da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria, demitido esta sexta-feira.