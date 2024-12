PJ participa em operação da Interpol que detém 58 fugitivos perigosos

A Polícia Judiciária (PJ) participou numa operação da Interpol, realizada entre julho e dezembro deste ano, que culminou na detenção de 58 fugitivos perigosos e à localização de mais 28.

A operação policial visou a "captura de muitos dos fugitivos mais perigosos da América Latina, Caribe e Europa", adianta a PJ, em comunicado difundido este sábado.

Nesta operação, realizada através da Unidade de Informação Criminal, a PJ "localizou e deteve na zona norte do país, um destes fugitivos, de um total de 150 com alerta vermelho da Interpol, alguns dos quais procurados desde há 15 anos".

Em causa estão crimes como "homicídio, violação, branqueamento e crime organizado", acrescenta.

A detenção feita pela PJ ocorreu no Norte do país. O comunicado refere que "era procurado pela Argentina por crimes de abuso sexual contra uma menor, praticados entre os 11 e os 13 anos desta" e esta deteção "já havia sido anunciada por esta Polícia no início de dezembro".