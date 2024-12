Operação Natal e Ano Novo da GNR: últimas 24 horas sem registo de mortes

A Operação Natal e Ano Novo da GNR não registou qualquer vítima mortal nas estradas, durante as últimas 24 horas. O número de mortos mantém-se, assim, em 11.

No mesmo período foram contabilizados três feridos graves e 45 feridos ligeiros, além de um total de 160 acidentes.

A GNR fiscalizou na operação ainda em curso quase 11 mil condutores e 38 conduziam sob efeito do álcool. Destes, 23 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro.

Foram ainda detidas 16 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.





[notícia corrigida às 11h00. Informação inicial avançava "três mortes nas últimas 24 horas"]