Olá, 2025! Sugestões para a passagem de ano nas principais cidades portuguesas

Ainda não tem planos para a passagem de ano? Entre concertos com nomes sonantes e o tradicional fogo de artifício, várias cidades de norte a sul do país, e ilhas, oferecem uma programação variada com espetáculos para dizer "adeus" a 2024 e "olá" a 2025 em ambiente de festa, juntamente com milhares de pessoas.

Conheça algumas sugestões da programação:

Porto

A passagem de ano da Invicta será festejada entre os Aliados e os jardins do Palácio de Cristal, e conta com os concertos de Nuno Ribeiro, Rui Veloso e Julinho KSD. O espetáculo de fogo de artifício será no edifício Paços do Concelho, o edifício da câmara municipal, com música e espetáculo multimédia. A madrugada terá DJ set da Carolina Torres, nos Aliados, e Sónia Trópicos, no Palácio de Cristal.

Lisboa

A cidade de Lisboa prepara o novo ano com concertos de José Cid e Mickael Carreira, no Terreiro do Paço. A festa começa às 21h30 com José Cid, seguida da tradicional contagem decrescente para o novo ano e dez minutos de fogo de artifício sobre o rio Tejo.

Cascais

Em Cascais poderá assistir a um espetáculo de luz com 300 drones que, durante 10 minutos, vão sobrevoar a Baía de Cascais com mensagens e a recriação em luz de monumentos do concelho. No fim do espetáculo, pode assistir ao tradicional fogo de artifício.

Algarve

Em Faro, a programação para a festa do novo ano começa no dia 30 de dezembro com um concerto de Moullinex e GPU Panic no passeio da Doca, proporcionando um espetáculo de imersão 360º. A festa do dia 31 começa com um espetáculo do projeto “Around the World”, dos produtores de Revenge of the 90’s, seguido do concerto dos D.A.M.A. A entrada no novo ano terá o fogo de artifício e a noite será animada novamente pelo “Around the World”.

Portimão começa a celebração no dia 29 de dezembro com o concerto de Rebel Kidz Crew e Mizzy Miles. No dia 30, a festa é com Revenge of the 90’s e o 31 terá DJ Nikky e MC Luís Marvão, seguido de Martilho da Vila. À meia-noite poderá assistir ao espetáculo de fogo de artifício com música nas zonas ribeirinhas de Portimão, Alvor e Praia da Rocha.

Em Quarteira o programa de celebrações será de quatro dias. O programa começa a 28 de dezembro com a Corrida de São Silvestre. Nos dias 29, 30 e 31 de dezembro as noites estão preenchidas de concertos e DJ sets que vão pela madrugada dentro. No dia 29 pode contar com nomes como The Swithas Band, Projeto “Para Sempre Marco” e Bubba Brothers. A 30 de dezembro a programação está por conta de DJ Nuno Silva, Os Azeitonas e Insert Coin. A noite de 31 de dezembro será com Fresh P, David Antunes com Midnight Band e Convidado Surpresa. O fogo de artifício marcará as boas-vindas a 2025, seguido do DJ Kura e Fresh P a fechar a noite.

O “Albufeira Carpe Nox”, na Praia dos Pescadores, garante dois dias de espetáculos. O dia 30 de dezembro terá um concerto de Dino D’Santiago e o DJ Set Ana Isabel Arroja. Para terminar o ano, Albufeira traz os Xutos e Pontapés com os seus clássicos já bem conhecidos de todas as idades. O espetáculo piromusical será à meia-noite, para entrar no ano novo com o céu iluminado de luz e cor.

Braga

Braga terá o festejo da passagem de ano no Fórum Braga, com concertos de The Delorean e Fernando Daniel. A madrugada será passada ao som da Festa RFM Time Machine Show com Rodrigo Gomes e a equipa REVENGE e com os DJs RFM Rich & Mendes. Esta festa é solidária, com bilhetes entre os 3 e 7 euros, e reverte a favor do Centro Novais e Sousa, um centro que atende pessoas com deficiência mental.

Coimbra

Coimbra também terá quatro dias de concertos para receber o novo ano. No dia 28 de dezembro, na Praça do Comércio, pode assistir aos DJs Set de Diogo Duarte e Nelson Cunha a partir das 21h30. A 29 de dezembro serão os DJs Patrick Assis e Kura a divertir o público com música eletrónica. O dia 30 de dezembro será no Largo da Portagem com o Richie Campbell, Deejay Kamala e o DJ Pedro Carrilho. A noite de passagem de ano será no Largo da Portagem com os DJs Rui Tomé e Luís Pinheiro, no Mercado Municipal D. Pedro V com o grupo +Samba, e no Palco da Portagem com os Átoa. O fogo de artifício à meia-noite será sobre o rio Mondego e tem a duração de 10 minutos. Matias Damásio e DJ Fabior fecham a noite com um concerto e um DJ Set no palco principal. Em simultâneo, nos outros palcos, vários DJs irão grantir que a música e a festa durem madrugada fora.

Açores

Ponta Delgada terá o concerto de Diogo Piçarra. A última noite do ano começa pelas 21h00, na Praça Gonçalo Velho Cabral, com o concerto da banda Aspegiic, seguindo-se o cantor Diogo Piçarra que cantará até à contagem decrescente para a meia-noite. A entrada no novo ano será com um espetáculo de fogo de artifício de 12 minutos, na avenida marginal de Ponta Delgada.

Madeira

A Câmara Municipal do Funchal apresenta apenas no dia 30 de dezembro a programação para a Passagem de Ano. A Ilha da Madeira teve atribuído o Record do Mundo Guiness de maior espetáculo de fogo de artifício na Passagem de Ano de 2006-2007.