GNR. ​Operação Natal e Ano Novo da GNR com 14 mortos

Subiu para 14, nas últimas 24 horas, o número de mortos nas estradas nacionais registados na Operação Natal e Ano Novo da GNR.

No mesmo período foram ainda contabilizados três feridos graves e 45 feridos ligeiros, além de um total de 160 acidentes.

A GNR fiscalizou na operação ainda em curso quase 11 mil condutores e 38 conduziam sob efeito do álcool. Destes, 23 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro.

Foram ainda detidas 16 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.