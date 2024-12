Colisão entre veículo ligeiro e mota provoca um morto em Palmela

Um homem morreu este sábado na sequência de uma colisão entre uma mota e um veículo ligeiro no concelho de Palmela, distrito de Setúbal, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, a colisão ocorreu na Estrada Nacional (EN) 10, na localidade de Algeruz- Gare, freguesia de Poceirão e Marateca, no concelho de Palmela.

A mesma fonte indicou que se tratou de uma colisão entre "um veículo de duas rodas e uma viatura ligeira", tendo o alerta sido dado às 14:20.

Do acidente resultou "um morto e um ferido que recusou transporte para a unidade hospitalar", acrescentou.

De acordo com a mesma fonte, o "óbito do condutor da moto foi declarado no local" pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Barreiro, tendo o corpo sido transportado para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa.

O trânsito esteve condicionado numa das vias, no sentido Marateca -- Setúbal, devido aos trabalhos de socorro e foi restabelecido às 15:59.

O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) esteve no local para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

As operações de socorro mobilizaram 22 operacionais, apoiados por 10 veículos dos Bombeiros de Águas de Moura, Instituto Nacional de Emergência Médica e GNR.