Banco de Portugal esclarece que não vai pagar salário ao novo secretário geral do Governo

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, informou Governo que o Banco de Portugal não vai assumir despesas do salário do novo secretário geral do Governo Hélder Rosalino, porque as “regras do Eurosistema” o proíbem.

O Banco de Portugal esclarece, em comunicado, que informou o Governo que não será a instituição a pagar o vencimento do ex-administrador e ex-consultor, no valor de quase 16 mil euros, recém nomeado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, para o cargo de secretário geral do Governo.

Segundo o Correio da Manhã, o primeiro ministro teria pedido à instituição que assegurasse o pagamento do salário do gestor, que até aqui era administrador do Banco de Portugal. Contudo, a decisão não tinha sido confirmada.

Se o gestor ficar a receber quase 16 mil euros por mês, montante que auferia até então no Banco de Portugal, receberá muito acima do valor estipulado por lei para o cargo.

A propósito destas alegações na sequência da nomeação do secretário-geral do Governo, o Banco de Portugal esclarece que "não assume qualquer despesa relativa à remuneração do Secretário-Geral do Governo, tal como decorre das regras do Eurosistema sobre a proibição de financiamento monetário".

"Como está legalmente previsto, cabe, inclusive, à Secretaria-Geral reembolsar o Banco de Portugal de alguma componente do regime da proteção social que tenha sido processada diretamente, em resultado do quadro legal aplicável", acrescenta.

Em comunicado, o Banco de Portugal refere que foi Mário Centeno que transmitiu a decisão ao Governo, "quando contactado informalmente sobre este tema".