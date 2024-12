Tiroteio faz um morto e dois feridos no Palácio do Gelo, em Viseu

Um tiroteio fez pelo menos um morto e dois feridos esta sexta-feira, no centro comercial Palácio do Gelo, em Viseu. A informação foi avançada por Fernando Ruas, autarca de Viseu, à "SIC Notícias". O atirador colocou-se em fuga.

Inicialmente, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Viseu Dão Lafões disse à Renascença que os disparos tinham causado três feridos. As vítimas são duas mulheres e um homem.

De acordo com a agência Lusa, duas pessoas deram entrada no Hospital de São Teotónio, em Viseu, com ferimentos causados por uma arma de fogo.

O alerta para o tiroteio foi dado por volta das 18h30. Para o local foram enviados meios dos Bombeiros Sapadores de Viseu, do INEM, da Cruz Vermelha, e da PSP.

Segundo a PSP, esta é uma ocorrência ainda ativa, e deverá ser divulgado um comunicado sobre a situação nas próximas horas.



Num vídeo, divulgado nas redes sociais, são ouvidos disparos e pessoas a gritar e a fugir em pânico, no espaço da entrada principal do centro comercial.

[notícia atualizada às 20h10]