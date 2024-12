Sismo de 3,7 na escala de Richter registado em Vendas Novas

Um sismo de 3,7 na escala de Richter foi registado esta sexta-feira, na zona de Vendas Novas.

De acordo com o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o abalo foi registado às 13h39 desta sexta-feira. O epicentro localiza-se a norte-nordeste de Vendas Novas, com uma profundidade de 18 quilómetros.

A Renascença sabe que habitantes de Vendas Novas sentiram o abalo que, porém, não terá causado quaisquer danos.

Duarte Consciência, residente em Vendas Novas, relata à Renascença o que se sentiu na última hora em Vendas Novas.

"Senti o abanar do chão. Estava em casa dos meus pais e até os móveis mexeram", conta.

Também o Google Trends regista um pico de pesquisas pela palavra "sismo", em Portugal, por volta da mesma hora em que se registou o abalo.

Em comunicado, o IPMA adianta que o sismo "não causou danos pessoais ou materiais", mas foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) no concelho de Montemor-o-Novo (Évora)".

"Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Mora, Redondo, Vendas Novas (Évora), Leiria (Leiria), Arruda dos Vinhos, Cascais (Lisboa) e Coruche (Santarém)", é dito.



[Notícia atualizada às 14h20 de 27 de dezembro de 2024 para acrescentar um depoimento]