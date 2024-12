Quatro pontes e cinco fins de semana prolongados em 2025

O próximo ano vai contar com 13 feriados, 11 durante semana e alguns deles em dias que poderão ser aproveitar para fins-de-semana prolongados.

O primeiro feriado é já no dia 1 de janeiro de 2025, primeiro dia do ano, que calha a uma quarta-feira.

Os fins-de-semana prolongados são: o da Páscoa a 20 de abril (a Sexta-feira Santa é a 18 de abril), o 25 de abril e o 15 de agosto (ambos à sexta) e os do início de dezembro - 1 e 8 - ambos à segunda.

Aproveitando os dois primeiros fins de semana de dezembro, com oito dias de férias, é possível fazer uma pausa de duas semanas.

Já quem gosta de fazer pontes, pode aproveitar no Carnaval, (nos casos em que as empresas ou as autarquias assim o decretem), no Dia do Trabalhador, no Dia de Portugal, no Corpo de Deus e no Natal.

O Carnaval que, como é habitual, calha a uma terça-feira, dia 4 de março, vem com a possibilidade de folgar (ou fazer ponte) na segunda-feira.

Já o Dia do Trabalhador, celebrado no 1º de maio, calha a uma quinta-feira e o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, 10 de Junho, calha numa terça-feira.



O Corpo de Deus, celebrado a 19 de junho, será a uma quinta-feira, abrindo possibilidade de fazer ponte no fim-de-semana para quem a quiser - e puder - aproveitar.

O Natal celebra-se numa quinta-feira, dia 25 de Dezembro.



Os habitantes de Lisboa e de outros municípios podem aproveitar para fazer um fim de semana de três dias já que o dia de Santo António, a 13 de junho, é numa sexta-feira.

Já no Porto, Braga e outros municípios pelo país assinala-se o dia de S. João a 24 de junho, que calha a uma terça-feira, existindo a possibilidade de ponte na segunda, dia 23 de junho.

O feriado do dia de S. Pedro, que se celebra no dia 29 de junho em cidades como Évora, vai calhar a um domingo.

Os feriados obrigatórios em 2025 são os seguintes: