Pensões até 1.045 euros brutos com aumento de 3,85% em janeiro

As pensões até dois indexantes de apoios sociais (IAS) vão aumentar 3,85% em janeiro de 2025, tendo em conta a atualização que decorre da lei e o aumento adicional aprovado no parlamento.

Neste universo de pensões de valor até 1.045 euros brutos (dois IAS) estão mais de 90% dos reformados e os primeiros a receber o aumento vão ser os da Segurança Social, cujas pensões deverão ser pagas no dia 8 de janeiro.

De acordo com fórmula de cálculo contemplada na lei (que tem em conta a inflação média sem habitação, registada em novembro, e o crescimento da economia) as pensões até este valor teriam em janeiro um aumento de 2,6%, ao qual se somam 1,25% propostos pelo PS durante a votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) e viabilizados pela oposição.

No caso da fórmula que decorre da lei, a atualização das pensões até dois IAS é arredondada à primeira casa decimal, mas este arredondamento não se aplica a situações extraordinárias como são estes 1,25%, pelo que, segundo esclareceu à Lusa fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, estas pensões terão um aumento de 3,85% em 2025.

Há ainda um outro grupo de pensionistas que vai beneficiar deste aumento adicional de 1,25 pontos percentuais, nomeadamente aqueles cuja reforma se situa entre os dois e até aos três IAS (entre 1.045 e 1.567,5 euros).

Neste caso as pensões avançam 3,35%: 2,10% pela fórmula prevista na lei e 1,25% por via da medida extraordinária.

Segundo dados do Ministério do Trabalho há 317.509 pensões que estão neste intervalo (entre dois e até três IAS), sendo 170.874 da Segurança Social e 146.635 da Caixa Geral de Aposentações incluindo, em ambos os casos, pensões de velhice, invalidez e sobrevivência.

Nas reformas de valor superior a três indexantes aplica-se o aumento que resulta da fórmula legal.

Assim, as pensões entre três e até seis IAS (ou seja, até 3.135 euros) vão ser atualizadas em 2,10%. Já aquelas cujo valor está situado entre os seis e até aos 12 IAS (até 6.270 euros) têm um aumento de 1,85% em 2025.

Na prática estes aumentos significam que uma pensão de 420 euros terá a partir de janeiro um aumento de 16,17 euros, enquanto uma pensão de 990 euros avança 38,12 euros.

Se o valor atual for de 1.400, a pensão é atualizada em 46,9 euros, se for de 1.900 subirá 39,90 euros e se for de 4.000 euros avançará 74 euros.

Ao contrário do que sucedia no passado, as pensões atribuídas ao longo deste ano serão também atualizadas em janeiro de 2025, após ter sido aprovada no parlamento legislação que eliminou a regra que travava o aumento no ano subsequente ao da sua atribuição. Em causa estão cerca de 155 mil pensões, segundo dados oficiais do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança e Social.