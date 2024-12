Ministra Margarida Blasco nega "interferência" em operação no Martim Moniz

O Governo "não teve qualquer interferência" na operação policial da semana passada no Martim Moniz, em Lisboa, garantiu esta sexta-feira a ministra da Administração Interna.

Margarida Blasco quebrou o silêncio sobre a polémica durante uma ação de fiscalização rodoviária da PSP, na Ponte 25 de Abril, no âmbito da campanha "Festas MAIs Seguras".



“São ações preventivas plenamente organizadas pelas autoridades judiciárias. Quero fazer um elogio às forças de segurança. Nem as forças de segurança se deixavam instrumentalizar”, declarou a ministra da Administração Interna.

A operação em que dezenas de pessoas foram encostadas à parede na rua do Benforomoso, no Martim Moniz, foi coordenada pela PSP, em colaboração com o Ministério Público, sublinha Margarida Blasco.

Depois das críticas feitas à atuação da PSP, a ministra da Administração Interna quis clarificar que “estas operações são ações preventivas contra a criminalidade e são plenamente organizadas com as autoridades judiciárias”.



Também esta sexta-feira, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, declarou-se "atónito e perplexo" com as críticas à operação no Martim Moniz.

Na tomada de posse dos novos responsáveis das "secretas, Luís Montenegro defendeu que "a segurança não é de esquerda nem de direita", mas um bem social, rejeitando da mesma forma "os extremismos securitários" como os discursos "líricos", que quase dispensam as forças policiais.