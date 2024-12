Lixo amontoa-se em Lisboa no segundo dia de greve

"Tive em casa um saco cheio de restos da ceia de Natal. Desde o cheiro dos restos de bacalhau às cascas do camarão, foi impossível manter o lixo na dispensa", explica Ana Patrício, à Renascença , depois de colocar no chão, junto aos caixotes, um saco de 50 litros bem atado, nas Avenidas Novas.

É notório o aumento do lixo em Lisboa, devido a greve dos trabalhadores de higiene urbana. Em várias zonas da cidade, os caixotes foram colocados na rua, para serem recolhidos, mas esta manhã lá estavam, por despejar, juntamente com sacos colocados no chão.

Ainda discutia com um funcionário a possibilidade de colocar o lixo na carrinha de serviço, que habitualmente serve para transportar alimentos, e ir à Praça de Londres depositá-lo num dos contentores que a autarquia distribuiu pela cidade para a deposição de lixo orgânico e reciclável, numa tentativa de atenuar os efeitos da greve. Mas, rapidamente, Carlos, o tal proprietário do café, achou má ideia colocar sacos de lixo no veículo onde transporta alimentos.

Numa dessas carrinhas, um funcionário de uma empresa de distribuição estaciona numa rua de Alfama, ao lado de mais lixo amontoado em sacos. Mas nos minutos seguintes, uma carrinha da freguesia de São Vicente chega e recolhe os sacos. O mesmo fazia uma outra carrinha da Higiene Urbana de Lisboa na zona de Chelas velha, onde o lixo já formava uma montanha.

Na zona J, Isabel Marques confessava, à Renascença, que o problema da acumulação de lixo não estava na recolha. "Os caixotes estão vazios", garantia.

"O problema são as pessoas, que em vez de acionarem com os pés as tampas dos caixotes, preferem atirá-los para o chão", diz.

Enquanto esperava numa paragem por um autocarro, Cláudia Alves desabafa: "Desde que temos estes caixotes novos nunca estivemos como estamos agora, com lixo acumulado no chão. As pessoas têm preguiça de carregar no pedal para o caixote abrir e pôr o lixo lá dentro".